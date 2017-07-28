ФСБ предотвратила теракты в Петербурге

ФСБ РФ задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, в том числе на железной дороге, передает РИА Новости сообщение спецслужбы.

"Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей", — говорится в релизе.

Имена задержанных в интересах следствия не разглашаются. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

По статистике Генпрокуратуры, за первую половину этого года российскими спецслужбами уже предотвращено 12 терактов.