Мужчина купил Ferrari и через час разбил его

Англичанин, купивший Ferrari F430 Scuderia за 260 000 фунтов стерлингов, разбил его через час после покупки, сообщает life.ru.

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге близ Барнсли, и от дорогого спорткара осталась лишь куча искореженного железа.

Съехав со скользкой дороги, автомобиль пролетел около 50 метров по полю и загорелся.

Прибывшие на место офицеры полиции побеседовали с владельцем, который отделался несколькими царапинами и ушибами. Мужчина рассказал, что купил Ferrari всего лишь час назад.