Завтра в Баку будет жарко

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью и утром будет туман, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Южный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22 - 26°, днем - 34 - 39°, в Баку ночью будет 24 - 26°, днем - 36 - 38° тепла.

Атмосферное давление – 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70 - 75%, днем – 40 - 45%.

Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханы, Пиршаги, Нардарана и Бильгя составит 25 - 26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна и Шувеляна – 26 - 27°, на пляжах же Тюркана, Говсаны, Сахиля и Шихово – 27 - 28° тепла.