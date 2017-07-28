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Прокурдскому депутату Турции грозит 23 года тюрьмы

 

Для депутата от Демократической партии народов Эртугрула Кюркчю, которому по результатам специального  расследования вменены обвинения по трем статьям, запросили 23 года тюрьмы. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Депутат обвиняется в «причастности к террористической организации», в «пропаганде терроризма» и в «разжигании межнациональной розни».

Напомним, что в мае 2016 года, турецкий парламент одобрил законопроект, который предусматривает снятие неприкосновенности с его депутатов. Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом этот закон был подписан.

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