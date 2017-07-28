Большинство бизнесменов из Азербайджана, которые проживают в Молдове, подверглись шантажу и пыткам со стороны своих соотечественников. Подозреваемых задержали после того, как один из предпринимателей, проживающий в Бельцах, обратился в полицию.

По данным Генпрокуратуры Молдавии, задержанные угрожали бизнесмену, вымогали у него деньги, а также требовали переписать на них имущество.

А предпринимателя из села Хэснэшений Ной Дрокиевского района агрессоры вывезли в лес и пытали. Они также вымогали у него 17 с половиной тысяч евро. В случае неуплаты, мужчины обещали расправиться с семьёй бизнесмена.

По этому делу были задержаны пять человек, все – граждане Азербайджана. При обысках в домах подозреваемых полиция обнаружила оружие, боеприпасы, а также видеофайлы с записью пыток.

Теперь задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.