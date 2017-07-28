Подписаться на уведомления
 

Азербайджанская ОПГ «кошмарила» соотечественников в Молдове Громкая спецоперация

Автор: Отдел информации 

Большинство бизнесменов из Азербайджана, которые проживают в Молдове, подверглись шантажу и пыткам со стороны своих соотечественников. Подозреваемых задержали после того, как один из предпринимателей, проживающий в Бельцах, обратился в полицию. 

По данным Генпрокуратуры Молдавии, задержанные угрожали бизнесмену, вымогали у него деньги, а также требовали переписать на них имущество.

А предпринимателя из села Хэснэшений Ной Дрокиевского района агрессоры вывезли в лес и пытали. Они также вымогали у него 17 с половиной тысяч евро. В случае неуплаты, мужчины обещали расправиться с семьёй бизнесмена.

По этому делу были задержаны пять человек, все – граждане Азербайджана. При обысках в домах подозреваемых полиция обнаружила оружие, боеприпасы, а также видеофайлы с записью пыток.

Теперь задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

556 просмотров


Старости
Массовые драки в армянской армии
Массовые драки в армянской армии
Наша погода
Сегодня 36° / 24°
29 Июл 36° / 26°
30 Июл 32° / 25°
31 Июл 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9877 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Россия ввела санкции против американских дипломатов
Новый военный атташе Пакистана в Азербайджане
Азербайджанская ОПГ «кошмарила» соотечественников в Молдове Громкая спецоперация
Прокурдскому депутату Турции грозит 23 года тюрьмы
По факту взрыва на птицефабрике МВД возбудило дело
Завтра в Баку будет жарко
Мужчина купил Ferrari и через час разбил его
Саакашвили может стать гражданином Литвы
ФСБ предотвратила теракты в Петербурге
Еще один лоукостер запускает рейсы в Баку
Неизвестные пытались ослепить пилота самолета, летевшего в Баку
В Билясуваре ребенок застрелил родственницу
Билл Гейтс вновь самый богатый
С армянским чиновником расправились его супруга и сын
В Гонконге турист проглотил алмазов на $6 миллионов
Премьер-министр Пакистана отстранен от власти Коррупционный скандал; обновлено
Поезд столкнулся с платформой в Барселоне 48 пострадавших; фото;видео
В Карабахе на мине подорвался армянский грузовик
Стамбул во власти стихии фото
Гульнару Каримову приговорили к 5 годам лишения свободы Присвоение 3,7 триллионов
Турция бомбит ПКК на севере Ирака
Саакашвили: «У Трампа есть основания обвинять Украину»
США начинают отгораживаться от Мексики стеной
Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва
Министр обороны Японии ушла в отставку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться