Подписаться на уведомления
 

Новый военный атташе Пакистана в Азербайджане

 

28 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В ходе встречи, в которой была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии отношений между нашими странами, отмечено успешное сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в области военного образования. Стороны отметили важную роль закупленных в Пакистане самолетов «Супер Мушак» в усовершенствовании боевых навыков военных пилотов Азербайджана.

Затем посол представил министру обороны завершившего свою деятельность в Азербайджане военного атташе полковника Сиеда Имрана Али и назначенного на эту должность нового военного атташе полковника Надема Ягуба Чаудри.

82 просмотров


Старости
Массовые драки в армянской армии
Массовые драки в армянской армии
Наша погода
Сегодня 36° / 24°
29 Июл 36° / 26°
30 Июл 32° / 25°
31 Июл 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9877 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Россия ввела санкции против американских дипломатов
Новый военный атташе Пакистана в Азербайджане
Азербайджанская ОПГ «кошмарила» соотечественников в Молдове Громкая спецоперация
Прокурдскому депутату Турции грозит 23 года тюрьмы
По факту взрыва на птицефабрике МВД возбудило дело
Завтра в Баку будет жарко
Мужчина купил Ferrari и через час разбил его
Саакашвили может стать гражданином Литвы
ФСБ предотвратила теракты в Петербурге
Еще один лоукостер запускает рейсы в Баку
Неизвестные пытались ослепить пилота самолета, летевшего в Баку
В Билясуваре ребенок застрелил родственницу
Билл Гейтс вновь самый богатый
С армянским чиновником расправились его супруга и сын
В Гонконге турист проглотил алмазов на $6 миллионов
Премьер-министр Пакистана отстранен от власти Коррупционный скандал; обновлено
Поезд столкнулся с платформой в Барселоне 48 пострадавших; фото;видео
В Карабахе на мине подорвался армянский грузовик
Стамбул во власти стихии фото
Гульнару Каримову приговорили к 5 годам лишения свободы Присвоение 3,7 триллионов
Турция бомбит ПКК на севере Ирака
Саакашвили: «У Трампа есть основания обвинять Украину»
США начинают отгораживаться от Мексики стеной
Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного перерыва
Министр обороны Японии ушла в отставку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться