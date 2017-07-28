Новый военный атташе Пакистана в Азербайджане

28 июля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В ходе встречи, в которой была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии отношений между нашими странами, отмечено успешное сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в области военного образования. Стороны отметили важную роль закупленных в Пакистане самолетов «Супер Мушак» в усовершенствовании боевых навыков военных пилотов Азербайджана.

Затем посол представил министру обороны завершившего свою деятельность в Азербайджане военного атташе полковника Сиеда Имрана Али и назначенного на эту должность нового военного атташе полковника Надема Ягуба Чаудри.