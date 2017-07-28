Речь об Армении и армянстве. Но не об армянах вообще. Первые два понятия имеют значительный политический компонент. А армяне – чисто этническое понятие. Хотя допускаю, что многие не согласятся с таким подходом к народу, которого когда-то азербайджанцы приютили, что кончилось для нас весьма печально.

Чисто армянские города: Армавир, Сухуми, Сочи…

В жизни, особенно в советское время, такое случалось нередко: жили в бакинских коммуналках русские, евреи, азербайджанцы, и ничего - ссорились, мирились, но до смертоубийства доходило редко. А если кому-то в голову и приходила шальная мысль оттяпать лишний квадратный метр от общей кухни, то тут на сцене появлялась милиция, суд, партком и местком.

Справедливости ради скажу, что в моей журналистской практике встречались и упертые индивиды, которые к соседским перепалкам подключали Москву ("Спасите, армянам тут не дают житья!") , а то и Вашингтон ("В Баку устроили настоящий холокост армянам!"). При всех случаях коммунальные войны рано или поздно кончались. Принципиальное отличие армяно-азербайджанского конфликта от бытовых и всяких иных ссор и столкновений той же этнической окраски не только в том, что он не имеет решения. Армянство порушило складывавшийся веками обычай кавказского добрососедства и совместного проживания на национальных территориях, как в общем доме. Это по местным кавказским понятиям и есть истинное предательство. А предательство никто не прощает: ни кавказцы, ни русские, ни американцы…

Территориальные претензии, споры и недовольства рассыпаны по всему прекрасному Кавказу. И только армянские требования встречают в Москве у кого понимание, у кого сочувствие. И это при том, что армянство с некоторых пор объявляет своими историческими землями не только исконно азербайджанские территории, но и целые города и автономии Грузии вместе с древними церквями, религиозными храмами и архитектурными памятниками.

В последнее время то и дело слышится, мол, молодые армяне покидают свою республику в поисках работы. Может и так. Но этот отток сопровождается бурной арменизацией Сухуми, Сочи, всего Северного Кавказа, не говоря уже о Краснодаре и Ставропольском крае, которые обживаются посланцами Хаястана со времен секретарства М.Горбачева. Это они, тамошние армянские подпольные дельцы, прозвали будущего генсека “Мишкой-конвертиком”.

Меняются времена, меняется и политика армянства: территории завоевываются не “бородачами”, вооруженными "калашами", а молодыми рабочими руками, но с теми же идеями об особой миссии армянства. Уже имели место столкновения на “армянской” почве у коренных жителей Армавира, Пятигорска и Сочи. Неужто в Москве не видят очевидного: так начинался когда-то Карабах. А может, все дело в том, что русские куда более толерантные, чем кавказцы, и в частности - азербайджанцы?

От Спартака до Горбачева

К слову, о толерантности. В бакинском дворике, где прошли мое детство и юность, впервые о существовании армян мне довелось услышать по прочтении книги о знаменитом Спартаке. Я простоял в очереди за ней чуть ли не полгода и обязан был вернуть ее в библиотеку максимум через неделю. Так бы оно и случилось ,если б не несколько строк Рафаэлло Джованьоли о переговорах, которые вел отважный гладиатор с пиратами из Киликии, которые под видом купцов плавали вдоль берегов Тирренского моря. Спартак хотел, чтобы киликийцы перебросили его войско в Сицилию - подальше от преследовавших его римских войск. Взяв задаток у доверенного лица вождя, некоего Граника, тридцать талантов, киликийцы ночью скрытно ушли в море…

Киликия – родина армян. Получается, что они-то и предали Спартака! И еще Граника какого-то приплели, чтобы сомнений не оставалось. Безобразие! – так прокомментировал гибель нашего героя старожил двора дядя Манук, ставший пятым чтецом романа Джованьоли, который был безжалостно назван бездарным выдумщиком. Тут оскорбились все мальчишки двора, все до единого влюбленные в вождя гладиаторов.

Кто-то принес учебник доревлюционного издания, в котором черным по белому было написано: “Если б не обман армянских купцов из Киликии, великий полководец перебрался бы в Сицилию и восстание рабов имело бы иное продолжение”. Окончательная точка в этом мальчишеском споре была поставлена много позже в имевшем огромный успех американском фильме о Спартаке. Там в эпизоде с посланцем киликийцев полководец говорит: “Геворк, я верю тебе…” Так что история эта запала глубоко в мальчишеские души как пример подлейшего предательства.

И ничего с этим не поделаешь. Впрочем, к этому времени мне приходилось не раз встревать в провокационные межнациональные ситуации на тему о странной склонности армянства. Одно время на филфаке разгорелся нешуточный спор по поводу провокационной роли главного шахского евнуха в истории с преждевременной гибелью великого Грибоедова.

Причем большинство авторов, так или иначе касающихся этой кровавой драмы, надолго осложнивших российско-персидские отношения, с искренним сочувствием пишут о евнухе-армянине и армянках из шахского гарема. Откуда такая приязнь? Первоначально мне даже показалось, что страдал излишним сочувствием и доверием к армянским подданным Его Императорского Величества и полководец Александр Суворов. В большинстве суворовских походов роль лазутчиков выполняли армяне из числа местных жителей. Разумеется, можно сослаться, как водится, на христианский фактор – русская армия двигалась к южным пределам Евразии, находящихся под контролем персов или турок, а те и другие мусульмане – на кого же полагаться военачальнику, как не на армян?! Но как быть в таком случае с беспримерным фактом измены и прямого предательства, совершенного пятью генералами турецкой армии, открыто перешедших на сторону России в ходе Первой мировой войны. Генералы – все как на подбор армянского происхождения, как и возглавляемые ими полки.

Они являлись подданными турецкого султана, учились, кормились из турецкой казны, получали звания, соответствующие привилегии, давали наконец клятву верности воинскому долгу. И вдруг они переходят на сторону заклятого врага и начинают крушить своих бывших братьев по оружию. Разумеется, этот эпизод чистейшего предательства и тогда, и много позже – и по сию пору подается как пример беспримерной любви и тяги армянства к матушке России. Но дальнейшие судьбы ведомых предателями-генералами полков свидетельствуют о другом.

Очень скоро они по призыву Степана Шаумяна оказались в Азербайджане, где принялись истреблять мирных жителей-азербайджанцев. Так что и генералы, и ведомые ими солдаты-головорезы движимы были не любовью к России, а маниакальной идеей строительства Великой Армении. Они таким образом расчищали для своих соплеменников, увы, христиан жизненное пространство.

Кстати, немцы, последовательные сторонники этой идеи, давно отказались от нее, поскольку международное сообщество квалифицировало ее как фашизм. Так что единение армянских военных типа Дро, Нжде, служивших Гитлеру и которые нынче объявлены национальными героями, имеет солидную историко-политическую базу. Впрочем, в свое время, как только в Москве стали брать верх большевики-ленинцы, армянство отвернулось от России, в надежде отгородившись от первопрестольной, попытаться опереться на западные страны. Тот же прием просматривается и у нынешних властей. Благо для этого у них связей и лоббистов имелось в достаточном количестве.

Армянство перестраивается

Сейчас ни американцы, ни сами российские политики не скрывают того, что перестройка по-существу была заговором против второй сверхдержавы, каковой являлся Советский Союз. А ядерной и экономической мощью СССР являлась Россия, чего уж тут спорить. Одним же из двигателей насильственной перестройки российской государственной системы по всему евразийскому пространству стало армянство. Оно фактически подчинило своим целям идеолога перестройки Андрея Сахарова, вооружив своих сторонников мощным орудием развала страны – Карабахом. Когда-нибудь российские историки и политологи, листая воспоминания о тех днях, удивятся наплыву Алиханянов, Осипянов, Балаянов и прочих деятелей в так называемое демократическое движение и госуправление Москвы и Ленинграда.

Словно по команде, все они вдруг ушли в тень с появлением у рули великой страны нового лидера – В.В.Путина. А один из тех, кто сделал все для гибели великой страны Серж Саргсян вдруг заговорил о необходимости объединения евразийского пространства. И в это же время в Ереване издаются карты и книги, в которых Крым вовсе не украинский и не российский, а армянский! Впрочем, таковым в Ереване давно видится все побережье Черного моря от Сухуми до Крыма. Придет день, и об этом Ереван объявит официально. Скажете – фантазии! То же самое говорили нам, бакинцам, в кремлевских кабинетах в конце роковых 80-х. Попомните об этом.

Армения – плохой союзник. А еще точнее, она никогда к этому не стремилась. Не сможет и не захочет им стать для России она и сейчас. Она готова принести в жертву своим интересам газопроводы, идущие из Азербайджана в Европу, пытается точно так же рассорить Иран и Турцию с Россией. И это в условиях санкционного наступления Вашингтона против Москвы. Если это не политическое предательство, то что же?

В Ереване слишком много политиков, считающих, что с Россией Армении не по пути. Тут не разделяют политическое видение Москвы ситуации, складывающейся в мире. Армения слишком долго держалась за российские вооружения и американское финансирование.

В Ереване полагают, что настало время подыгрывать США, где влиятельное армянское лобби. Но никто не говорит о проникновении армянства в госструктуры России. Лобби в Вашингтоне и точно такое же в Москве. Может, кто-то в Кремле считает это удачным совпадением?

Или кто-то рассчитывает, что так легче будет влиять на определенные круги в США? Но было бы наивностью полагать, что армянское лобби в Москве может действовать самостоятельно, без оглядки на своих собратьев США и на Западе, в целом. В конце концов у Армении свои интересы. Москва вряд ли в обозримом будущем пожелает участвовать в строительстве Великой Армении. Ей тяжело тащить и карабахский груз. Значит нужно искать нового партнера. Ведь армянство всегда выбирало в конечном счете сильного. Ах да, кто-то назовет это очередным предательством?! Так Армении к этому не привыкать. Для кого то такое выглядит как предательство, а для Армении и армянства - как особенности национальной политической традиции. Почти народный обычай…