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Евросоюз поддержал проект медицинского страхования в Азербайджане

Автор: Отдел информации 

В рамках Европейской политики соседства Евросоюз начал реализацию твининг-проекта (план целевого сотрудничества) по поддержке процесса внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабмине страны, эта разработка ЕС имеет целью совершенствование и приведение к европейским стандартам законодательста Азербайджана по медстрахованию.

Эксперты и опытные специалисты ЕС окажут помощь в разъяснении способов расширения институциональных возможностей и укрепления соответствующей правовой базы азербайджанского агентства, а кроме того, проведут консультации по формированию финансовых инструментов медстрахования, оказанию медицинских слуг, разработке базового пакета медстрахования, определению соответствующих тарифов и надлежащему построению системы информационной работы.

Проект ЕС рассчитан на два года и призван сыграть важную роль в проведении медицинской страховой реформы в стране, сообщили в пресс-службе.

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