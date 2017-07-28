Евросоюз поддержал проект медицинского страхования в Азербайджане

В рамках Европейской политики соседства Евросоюз начал реализацию твининг-проекта (план целевого сотрудничества) по поддержке процесса внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабмине страны, эта разработка ЕС имеет целью совершенствование и приведение к европейским стандартам законодательста Азербайджана по медстрахованию.

Эксперты и опытные специалисты ЕС окажут помощь в разъяснении способов расширения институциональных возможностей и укрепления соответствующей правовой базы азербайджанского агентства, а кроме того, проведут консультации по формированию финансовых инструментов медстрахования, оказанию медицинских слуг, разработке базового пакета медстрахования, определению соответствующих тарифов и надлежащему построению системы информационной работы.

Проект ЕС рассчитан на два года и призван сыграть важную роль в проведении медицинской страховой реформы в стране, сообщили в пресс-службе.