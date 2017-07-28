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США массово вооружают курдов видео

 

Вашингтон продолжает вооружать сирийское крыло террористической организации PKK – PYD. Как сообщают  корреспонденты агентства «Анадолу» (АА), за последнюю неделю из Ирака в район Хасеке, что на севере от сирийской Ракки, прибыли 180 грузовиков с военной техникой и боеприпасами.

«22 июля в район Хасеке из Ирака прибыли 100 грузовика, а 27 июля - еще 80», - сообщили сотрудники АА.

Конвои состоят из бронетранспортеров, крытых грузовиков и машин для перевозки персонала и строительной техники.

5 июня оружие террористам доставили 60 грузовиков, 12 июня - еще 20, 16 июня – 50. В целом же за июнь сюда прибыло до 120 фур с военными грузами, а за июль - до 630. 

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