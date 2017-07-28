Закир Гасанов о покупке пакистанских самолетов

Самолеты «Супер Мушак» сыграют важную роль в совершенствовании боевых навыков военных пилотов Азербайджана. Об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал на встрече с послом Пакистана Саидом Ханом Мохмандом, сообщает пресс-служба Минобороны.

На встрече была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии отношений между двумя странами, отмечено, что успешно развивается сотрудничество в военной, военно-технической сферах, в области военного образования.

Высоко оценив проекты, реализуемые в рамках военно-технического сотрудничества, стороны отметили важную роль закупленных в Пакистане самолетов «Супер Мушак» для совершенствовани боевых навыков военных пилотов Азербайджана.