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Азербайджанские борцы провели акцию протеста И отказываются ехать на чемпионат мира

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанские борцы намерены бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

В связи с тем, что им на протяжении долгого времени не платят зарплату, борцы отказываются от тренировок и не намерены выступать на первенстве планеты.

Сегодня члены сборной Азербайджана провели акцию протеста у базы национальной команды, расположенной при отеле Excelsior. В ней участвовали и наши знаменитые спортсмены – олимпийский чемпион Тогрул Аскеров, Гаджи Алиев и другие. Борцы заявили, что уже много месяцев не получают зарплату, нет соответствующих условий, питания, а на соревнования они вынуждены ехать за свой счет.

При этом есть информация, что о бойкоте активнее говорят представители команды греко-римского стиля. Haqqin.az связался с главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Шабаном Донатом, но он отказался от комментариев, заявив, что сейчас находится за пределами страны.

Главный тренер сборной по вольной борьбе Фирдовси Умудов, говоря о вольниках, заявил, что команда будет участвовать в чемпионате мира.

«Да, есть проблемы. Но нельзя забывать и о недавнем прошлом. Внимания, которое оказывала спортсменам Федерация борьбы, не было ни в какой другой федерации. Сейчас сложности во всем мире. Мы преодолеем все трудности. Верю, что в ближайшее время все проблемы будут решены», - заявил наставник.

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