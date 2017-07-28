В Узбекистане скрывают местонахождение Гульнары Каримовой

Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана не раскрывают информацию, где именно содержится Гульнара Каримова.

Вместе с тем в ведомстве, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, пояснили, что "мера пресечения в виде заключения под стражу" не предполагает "домашнего ареста".

Эксперты полагают, что Каримова после вступления в силу приговора Ташкентского областного суда по уголовным делам может содержаться в изоляторе временного заключения Министерства внутренних дел или Службы национальной безопасности.