Армения, США и Великобритания провели совместные тактические учения

В учебном центре ВС Армении «Лусакерт» в селе Аргел Котайкской области 28 июля прошли специальные совместные тактические учения с участием сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Армении вместе с британскими и американскими коллегами, сообщает "Новости - Армения".
Согласно информации, учения было проведены в рамках сотрудничества с Национальной гвардией Канзаса и 6-ым батальоном Соединенного Королевства.
На открытии учений присутствовали министр чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян, генерал-адъютант национальной гвардии штата Канзас Ли Тафанели, чрезвычайные и полномочные послы США и Великобритании в Армении Ричард Миллс и Джудит Фарнуорт.