Азербайджанские полицейские спасли польского туриста

Польский турист Себастьян Гмерек разместил благодарственный статус в адрес азербайджанских полицейских на своей страничке в социальной сети Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Гражданин Польши выразил благодарность азербайджанским полицейским за то, что они спасли его от собак, охранявших отару овец.

Так, 23 июля поляк любовался красотами села Хафтасиаб Исмаиллинского района, когда на него напали пастушьи овчарки. По счастливой случайности рядом оказались участковые полицейские — сотрудники Управления полиции указанного района Махир Нуралиев и Ниджат Османов. Они подоспели на крики о помощи.