Грузинский министр о дальнейшей судьбе нефтепровода Баку - Супса

«Для нас абсолютно приоритетно, чтобы трубопровод Баку - Супса работал без задержки». Об этом в интервью грузинским СМИ заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в связи с тем, что определенная часть трубопровода оказалась на территории, подконтрольной российским военным.

По ее словам, государство делает все для того, чтобы в работе нефтепровода не возникло проблем.

"Это не новое явление, соответственно, все рассмотрения в связи с этим уже состоялись, и разумеется, для нас абсолютно приоритетно, чтобы трубопровод работал без задержки. Это так происходит, и впредь будет так продолжаться. Там многосторонние интересы; это весьма важный стратегический объект, и естественно, что государство предпринимает все меры, чтобы обеспечить безопасность, и он так и будет работать",- заявила государственный министр.