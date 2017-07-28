Заместитель Авакова пойман на взятке

Заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Вадим Троян пойман на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседника агентства, заместителя Авакова поймали на взятке в два миллиона гривен.
Заместитель министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Вадим Троян пойман на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседника агентства, заместителя Авакова поймали на взятке в два миллиона гривен.
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