Крым снова остался без электричества

Крупнейшие города Республики Крым и город федерального значения Севастополь остались без электричества. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает «Крыминформ».

Так, уточняет агентство, электроэнергии нет в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.

В компании «Крымэнерго» рассказали, что причины сбоя пока неизвестны. «Выясняем, что произошло», — прокомментировали в пресс-службе, добавив, что у них света тоже нет.

На данный момент стратегически важные объекты инфраструктуры подключают к резервным источникам питания.