Велосипедист забыл под деревом килограмм золота

В Берлине велосипедист случайно забыл под деревом сумку, в которой находились золотые слитки весом около килограмма и крупная сумма в евро. К счастью для него, обнаруживший сокровище другой горожанин отнес найденное в полицию.

Инцидент произошел в берлинском районе Нойкельн 27 июля. Приехавший на велосипеде берлинец поставил сумку на землю под деревом, пока вешал замок на свое транспортное средство, и ушел, забыв о ней, сообщает Local.

Через некоторое время сумку, в которой лежали 22 золотых слитка и 3500 евро, нашел другой местный житель. Он немедленно передал свою находку в ближайший полицейский участок.