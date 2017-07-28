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Велосипедист забыл под деревом килограмм золота

 

В Берлине велосипедист случайно забыл под деревом сумку, в которой находились золотые слитки весом около килограмма и крупная сумма в евро. К счастью для него, обнаруживший сокровище другой горожанин отнес найденное в полицию.

Инцидент произошел в берлинском районе Нойкельн 27 июля. Приехавший на велосипеде берлинец поставил сумку на землю под деревом, пока вешал замок на свое транспортное средство, и ушел, забыв о ней, сообщает Local.

Через некоторое время сумку, в которой лежали 22 золотых слитка и 3500 евро, нашел другой местный житель. Он немедленно передал свою находку в ближайший полицейский участок.

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