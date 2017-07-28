Более 20 человек получили травмы разной степени тяжести в результате взрыва газа в ресторане в Велипойе на северо-западе Албании, сообщило в пятницу информагентство INA.

Взрыв произошел в ресторане на первом этаже туристического объекта в прибрежной зоне Адриатического моря. Отмечается, что в момент происшествия большинство туристов спали в своих номерах.

"Пострадали от 20 до 30 человек, пятеро из них получили тяжелые травмы", — передает агентство.

Туристы, сотрудники и жители соседних домов были эвакуированы, на месте происшествия продолжается пожар. В тушении участвуют пожарные и добровольцы. Причины взрыва устанавливаются.