Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, летевший в Кишинев на самолете российской авиакомпании и приземлившийся в Минске, сообщил, что власти Румынии и Венгрии не разрешили его самолету проследовать в Молдавию.

Как сообщил Рогозин Интерфаксу, решение о полете в Молдавию регулярным рейсом было связано с инцидентом у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке.

«В последующие разы мы благополучно пользовались услугами этой авиакомпании, — пояснил он, добавив, что маршруты этой авиакомпании проложены в облет Украины. — Проблем с пересечением белорусского, польского, словацкого, венгерского, румынского пространства не возникало».

Рогозин рассказал, что «в этот раз диспетчеры из Бухареста связались с бортом, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель».

«Запретили при этом войти в воздушное пространство, — рассказал вице-премьер. — Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИД, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште».

«Было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск, чтобы провести необходимую дозаправку и уже с земли связаться с властями по дальнейшему перелету самолета», — сообщил вице-премьер.

Глава российской делегации добавил, что с борта авиалайнера связался с российским МИД и Росавиацией, передав информацию о произошедшем. «Все выводы будут сделаны», — пообещал Рогозин.

* * * 16:05

Румынские власти не разрешили пересечь воздушное пространство страны пассажирскому самолету, на котором летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин, сообщил РИА Новости посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

«Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство Румынии рейсовому пассажирскому самолету, в котором в качестве пассажира находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Самолет летел в Кишинев», — сказал он.

Самолет развернулся, и российские власти будут решать, где он сядет, заявил Мухаметшин.