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Американского посла вызвали в МИД России

 

Посол США в РФ Джон Теффт был вызван в российское Министерство иностранных дел, где ему были вручены уведомительные ноты о мерах РФ в отношении американских диппредставительств. Об этом информирует МИД РФ, передает Интерфакс.

"28 июля в МИД России был вызван посол США Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу.

Ранее в пятницу МИД РФ предложил американской стороне "до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США".

"Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек", - пояснили на Смоленской площади.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - предупредили в МИД РФ.

В заявлении также сказано, что "российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору". "Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", - подчеркнули в МИД России.

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