Израильские солдаты застрелили палестинца

Израильские военнослужащие в Иерусалиме открыли огонь по палестинцу, напавшему на одного из солдат с ножом. В результате нападавший был убит на месте, сообщают представители израильской армии, передает телеканал «Аль-Джазира».

В Иерусалиме продолжаются волнения, начавшиеся после ужесточения мер безопасности в районе Старого города, где находятся главные святыни мусульман и иудеев. Меры были ужесточены 17 июля в ответ на вооруженное нападение на израильских военнослужащих тремя днями ранее.

Атаку 14 июля совершили трое арабов-израильтян: они открыли огонь по сотрудникам служб безопасности Израиля у Львиных ворот Старого города, недалеко от Храмовой горы, где находятся святыни.