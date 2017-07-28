«Теневое ЦРУ»: «Азербайджан предпримет попытку освободить Карабах»

Сегодня противоречия между Азербайджаном и Арменией в карабахском вопросе настолько глубоки, что на горизонте не видно никаких признаков урегулирования конфликта. Об этом говорится в отчете частного исследовательского центра Stratfor, которое также называют «теневым ЦРУ».

Аналитики агентства отмечают, что Франция предпринимает попытки организовать встречу между президентами Азербайджана и Армении, однако они пока не принесли результатов. «Россия также заинтересована в продвижении мирного процесса, с одним лишь условием, чтобы иметь возможность разместить в регионе свои войска», - говорится в отчете.

В Stratfor полагают, что если Азербайджан предпримет очередную попытку освободить свои территории посредством военной операции, то Москва введет в регион свои войска.

В случае же мирного урегулирования конфликта Россия поставит вопрос о размещении в регионе своих миротворческих сил.

В свою очередь, Азербайджан потерял надежду на мирное урегулирование конфликта и продолжают усиливать свою военную мощь. Ежегодно закупается российского и израильского вооружения на миллиарды долларов.

«Четырехдневная война в апреле прошлого года не оправдала надежды Армении на поддержку со стороны Москвы. Чем больше углубляются отношения между Азербайджаном и Россией, тем больше в Ереване растут опасения того, что Москва может передать контроль над Карабахом Азербайджану. В ответ на это Армения начинает наращивать сотрудничество с Евросоюзом и НАТО», - говорится в отчете. Аналитики считают, что со времени эскалации конфликта в Карабахе в апреле прошлого года изменилось очень много. Армянская сторона разместила военную технику по всей линии фронта, опасаясь очередного стремительного наступления азербайджанской армии.

В США также сформировалась новая администрация, от политики которой в отношении России, будет многое зависеть и в переговорном процессе по Карабаху. «Сегодня как никогда высоки риски начала новой войны в Карабахе. Если начнется война, в которой будет задействована авиация, то армянская сторона применит свою систему ПВО. Саргсян сказал, что задействует весь арсенал для того, чтобы удержать Карабах», - говорится в отчете.