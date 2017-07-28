Это стало известно после того, как группа тбилисских студентов в знак протеста против захвата южноосетинской стороной участка нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан взялась за патрулирование южноосетинской границы. Вообще, неожиданное передвижение границы между собственно Грузией и самопровозглашенной Южной Осетией дело отнюдь не новое.

Газеты не раз живописали, как граждане, заснув вечером в родной Грузии, просыпались на утро среди ненавистных сепаратистов. Или, как тут говорят, на территории, контролируемой российскими военными и осетинскими сепаратистами. Однако случай со стратегическим трубопроводом из ряда вон выходящий. Отчасти акция студенческой группы, возглавляемой председателем федерации рафтинга Грузии Давидом Кацарава вызвана непонятным молчанием властей к полному беспределу на границе с сепаратистским образованием. Об этом, кстати, свидетельствуют данные, сообщенные Д.Кацарава журналистам об обстановке на участке, который он и его люди сегодня фактически взяли под контроль. По данным неопограничников за последние полгода ими зафиксировано 181 нарушений, из них 109 случаев нарушений режима «государственной границы» и 72 случая - пограничного режима. Многовато, конечно…

Д.Кацарава подтвердил корреспонденту haqqin.az ,что вся более чем 390-километровая граница разделена им на несколько дистанций и патрулируются , как он выразился патриотами Грузии. Передвигаться вдоль границы они будут на машинах, а где это невозможно - в пешем порядке. Оружия у общественных пограничников не имеется,счел нужным добавить он.

Между тем необычная инициатива председателя Федерации рафтинга Грузии и его группы о круглосуточном патрулировании границы Грузии с Южной Осетией в Цхинвале назвали прямой угрозой стабильности.

Полпред «президента» Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев безо всякой дипломатии назвал действия группы самозванных пограничников провокацией и припугнул Тбилиси «осложнением обстановки». В результате Тбилиси вновь оказался в «осетинском тупике»: грузинская сторона не может принять участие в демаркации границы, к чему призывает Цхинвал. Это может вызвать обвинения общественности в косвенном признании самопровозглашенной республики. Но и убрать Кацараву с его сообщниками никто не решается…