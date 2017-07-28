Международный портал Numbeo – крупнейшая в мире база, формирующая рейтинги на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру, продолжает увеличивать число городов, попадающих в исследование. В июне было 187 городов, в мае 184, а в июле уже 192.

Как передает haqqin.az, практически все города постсоветского пространства продолжили падение в рейтинге. Исключение составил только Таллин, но об этом ниже.

В июле, как и в последние месяцы на первом месте по качеству жизни оказался Веллингтон (Новая Зеландия), а на втором – Канберра (Австралия).

Последнюю 192-ю строчку занимает Каракас (Венесуэла). 191-е место за Найроби (Кения), 190 – Дакка (Бангладеш). В числе аутсайдеров оказался и Рио-де-Жанейро (189) и даже столица Китая – Пекин (188).

Баку занял 170-е место (в июне было 165-е, а в мае 151-е). Отмечается очень низкий индекс покупательной способности, умеренный индекс здравоохранения (раньше он отмечался как невысокий), низкий уровень жизни, высокий уровень загрязнения при хорошем климате. При этом Баку опять назван безопасным городом. В целом столица Азербайджана получила 90,49 балла с умеренным показателем качества жизни.

Теперь о соседних странах. Тегеран стал 182-м (в июне 177-й), Северная столица России – Санкт-Петербург - 154 (ранее 151-е место), Москва – 172 (в июне 168), Стамбул – 145 (в июне 140).

Киев – 171 (в июне 167). Тбилиси – 147 (в июне 145), Алматы - 160 (в июне - 155), Стамбул - 145 (в июне 140), Минск – 109 (105 в июне), Рига – 104 (99), Вильнюс 94 (89) и Ереван – 141 (136).

А вот Таллин за месяц с 84-й позиции поднялся до 58-й.