В эти дни в Баку проходит чемпионат Европы по стрельбе. Соревнование с участием сильнейших спортсменов Старого Света собрало представителей 43 стран.

Всего в Баку выступают 935 стрелков, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

«В Азербайджан приехали самые лучшие стрелки континента, - рассказывает haqqin.azгенеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Эмин Джафаров. – Например, вчера в стрельбе из малокалиберного пистолета у женщин награды завоевали серебряный призер Олимпиады в Рио Моника Карш из Германии, которая выиграла золото, а также двукратная олимпийская чемпионка, болгарка Мария Гроздева, ставшая в Баку бронзовым призером».

Говоря о выступлении азербайджанских стрелков, Эмин Джафаров связывает главный надежды с триумфатором Игр Исламской солидарности, их 5-кратным победителем Русланом Луневым.

«30 июля Руслан выступит в стрельбе из малокалиберного пистолета. Надеемся на его успешное выступление. На нынешнем чемпионате Европы он уже участвовал в соревновании из скорострельного малокалиберного пистолета, где занял 18-е место».

В квалификации Лунев набрал 571 очко. Для попадания в финальную шестерку ему не хватило 7 баллов. В этом виде программы победу в финале одержал россиянин Никита Суханов. Серебро у Питера Олеска из Эстонии, бронзы удостоился немец Кристиан Райц. Всего в скоростной стрельбе участвовало 33 спортсмена.

Что касается остальных результатов наших спортсменов, то в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров Рагим Рагимов занял 43-е место, а Эльвин Астанов – 44-е. В женских соревнованиях в трапе Шафаг Амрахова расположилась на 32-й позиции. В этом же виде программы, но среди юниорок Айдан Джамалова заняла 18-е место.

В мужском трапе Али Гусейнли стал 39-м, Тамерлан Мамедов – 56-м, Рамиль Рустамзаде – 68-м. Среди юниоров Мирмомин Агазаде занял 16-ю строчку, Сабир Мехтизаде – 29-ю, Вагиф Мамедов – 30-ю.

В женской стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров Зарифа Касумова оказалась на 29-й ступени. А Назрин Саламзаде в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок заняла 33-е место.

Также в Баку состоялась 26-я очередная Генеральная ассамблея Европейской конфедерации стрельбы, в ходе которой россиянин Владимир Лисин был переизбран на посту президента организации.

Соревнования чемпионата Европы завершатся 3 августа, но уже сейчас можно сказать, что Азербайджан успешно справился с очередным крупным международным турниром. Участники размещены в лучших отелях города и активно делятся со СМИ своих стран яркими впечатлениями о Баку и организации континентального первенства.

Для бакинского стрельбищаэто уже четвертый крупный турнир после Европейских игр-2015, Кубка мира-2016 и Исламиады-2017. Большую роль в развитии стрельбы играет и Габала, где в 2014 году состоялся финал Кубка мира, а спустя год – этап Кубка мира, который по количеству участников пока является самым крупным соревнованием по стрельбе, когда-либо проводившимся в Азербайджане.

В прошлом году там состоялся молодежный Кубок мира, а в этом – Кубок мира среди взрослых. Известны планы и на следующий год. В мае 2018 года в городе, расположенном в северной части Азербайджана, состоится турнир по стендовой стрельбе – Гран-при Гейдара Алиева, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера.