Азербайджанского миллиардера упекли в тюрьму на 10 лет

В ходе совместной операции ФСБ и уголовного розыска главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны семеро мужчин, среди которых известный бизнесмен Леонид Колесников из поселка Сертолово. Задержанные подозреваются в совершении действий, подпадающих под ст. 162 УК («Разбой»), сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт «Преступная Россия».

По последней информации, Леонид Колесников, а также его знакомые Махяддим Агаев, Зияфат Пириев, Хикмет Джафаров, Дмитрий Гусаков и Сайд Ибишев арестованы на два месяца — до 17 сентября.

В уголовном деле вызывают внимание два эпизода: в марте в Песочном был ограблен предприниматель азербайджанец — у него был похищен автомобиль Mitsubishi и мобильный телефон; в июне было совершено разбойное нападение на магазин на проспекте Культуры — похищено имущества на сумму более 1 млн рублей.

В рамках уголовного дела сотрудники правоохранительных органов провели 38 обысков в Сертолово, его окрестностях и Санкт-Петербурге. В числе мест, где прошли следственные мероприятия, оказался загородный дом Колесникова в поселке Левашово в Выборгском районе Петербурга. В ходе обысков было изъято более 4 тыс. патронов, 1 гранатомет, 10 гранат, 1 самодельное взрывное устройство, мощностью не менее 800 г в тротиловом эквиваленте, 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, 6 автоматов, 1 винтовка зарубежного производства.

По данным издания «Фонтанка», Леонид Колесников — типичный бизнесмен 1990-х, связанный тесной дружбой как со слугами закона, так и с представителями криминалитета. Согласно данным «Контур-Фокуса», Колесников является учредителем девяти организаций, некоторые из которых уже закрыты. Один из самых крупных его активов — рынок «Регина», расположенный в центре Северной столицы и занимающий площадь почти 2 тыс. кв. м.

Конфликт с представителями азербайджанской диаспоры у Колесникова и его партнеров возник в 2013 году, когда предприниматель стал жертвой покушения, которое, предположительно, явилось результатом так называемой ресторанной войны в Санкт-Петербурге. Борьба за территорию под рестораны происходила в Северной столице между азербайджанцами и партнерами Колесникова.

8 апреля 2013 года Колесников подъехал на своем автомобиле к территории рынка, где неизвестный произвел в него выстрел. Оружие было замаскировано пакетом, а глушитель представлял собой обычную бутылку, как в фильме «Брат». Однако предпринимателю невероятно повезло: после первого же выстрела оружие заклинило. Обескураженный убийца решил отступить, а бизнесмен, раненный в грудь, скрылся в административном здании.

В итоге следствие установило, что заказчиком преступления является конкурент Колесникова, «арбузный король», предприниматель Ильхам Алиев по прозвищу «Тюльпан Ильхам». В Санкт-Петербурге он владел рядом ресторанов («Чинар», «Царский двор», «Суфра» и других), а также сотнями торговых ларьков по продаже фруктов, за что получил прозвище «арбузный король». По некоторым данным, «Тюльпан Ильхам» имел прочные связи с администрацией города. По некоторым данным состояние «Тюльпана Ильхама» превышает миллиард долларов.

В начале 2012 года рядом с заведением Алиева появился новый ресторан «Усадьба», принадлежащий предпринимателю Исламу Садыгову. Между рестораторами разгорелся конфликт. Разрешить его взялся партнер Садыгова — Леонид Колесников. В переговорах он не преуспел, и конфликт перешел в горячую фазу. В сентябре неизвестные сожгли Mersedes S-350 Садыгова, а в декабре — машину его супруги. Затем двое мужчин бросили бутылки с зажигательной смесью в кафе «Фламинго», принадлежащее Садыгову. Ответ последовал следующей же ночью: на этот раз пожар произошел в принадлежащем Алиеву ресторане «Чинар». Возмущенный «арбузный король» был уверен, что атаку на его ресторан организовал именно Колесников, и решил нанести жесткий контрудар в виде покушения.

Буквально через месяц после покушения полицейские задержали этническую банду, на счету которой уже было одно убийство и готовилось новое. Кроме упомянутого Алиева в состав банды входили двое других уроженцев Азербайджана — 44-летний Габил Асадов и 43-летний Халиг Магеррамов. Позднее были задержаны и исполнители «заказа» — 29-летний Андрей Мишенькин и 43-летний Вячеслав Кулагин.

Суд вынес решение по уголовным делам в отношении банды лишь в августе 2016 года. Ильхам Алиев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, остальные члены банды — к срокам от 10,5 до 14 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного.

В 2012 году «Тюльпан Ильхам» устроил в Баку в Buta Palace роскошную свадьбу своего сына, на которой выступили Шакира и Дженифер Лопес.

Сейчас же арестованы члены банды его врага «отца Сертолово» Леонида Колесникова.