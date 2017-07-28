Саакашвили может сесть в тюрьму на 10 лет

Возвращение Михаила Саакашвили в Украину непременно закончится его экстрадицией в Грузию, где в отношении экс-президента заочно вынесен приговор по делу о разгоне демонстрации 2007 года в Тбилиси, не сомневается грузинский политолог Вахтанг Маисая.

Комментируя haqqin.az последние события, связанные с опальным экс-президентом, Маисая утверждает, что на родине Саакашвили грозит не менее 10 лет тюремного срока.

Грузинская прокуратура уже два раза требовала от Украины его экстрадиции, но пока Саакашвили занимал там солидную должность и числился в друзьях Порошенко, Украина не удостаивала Грузию даже ответа. Однако теперь, после лишения его украинского гражданства, никаких препятствий для выдачи Саакашвили правоохранительным органам Грузии не существует.

Отметим, что Михаил Саакашвили распространил из США видеообращение в котором заявил о намерении бороться за законное право возвращения в Украину.