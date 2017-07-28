«Пока турецкая сторона не сформировала буферную зону в Сирии, когда там были дыры на границе, находящиеся под контролем Исламского государства, проникнуть в зону конфликта было относительно легко. Но Азербайджан никогда не был транзитной территорией для боевиков. Не было такого, чтобы в Азербайджане собирали группы и потом отправляли в Сирию». Об этом haqqin.az заявил эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов, комментируя недавний доклад Министерства внутренних дел Турции. В нем, как уже сообщал наш сайт, говорится, что по подозрению в террористической деятельности из страны были депортированы 252 гражданина Азербайджана. Еще 1677 азербайджанцам по тем же основаниям запрещен въезд в Турцию.

По словам собеседника, отдельные случаи, когда территорию нашей страны использовали жители, например, Северного Кавказа, были. «Из Баку они вылетали в другие страны и оттуда уже пытались присоединиться к Исламскому государству, «Джебхат ан-Нусре» или боевикам «умеренной оппозиции». Но, повторюсь, это единичные случаи».

«В 2016 году Турция начала операцию по формированию буферной зоны, после чего транзит боевиков в Сирию практически прекратился. И даже если потенциальные боевики перейдут турецко-сирийскую границу, то попадут на территории, контролируемые либо курдами, либо оппозицией, которая не приемлет ИГИЛ», - рассказывает эксперт.

По его словам, и через Ирак добраться к ИГИЛ сейчас тоже проблематично. «Бородатых людей», которые пытаются проехать через иракский Курдистан могут просто не понять и расстрелять на месте.

«Что касается недавнего доклада в Турции, согласно которому по подозрению в террористической деятельности из страны были депортированы 252 гражданина Азербайджана, а еще 1677 азербайджанцам по тем же основаниям запрещен въезд в Турцию, то, как говорит эксперт, к подобной статистике надо относиться философски, ведь как правило многие детали не уточняются: откуда именно были депортированы, когда именно прибыли в Турцию, сколько времени там находились».

Кстати, не факт, что азербайджанцы, которые попали в статистику, приехали непосредственно из Азербайджана. Однако в целом, как считает эксперт, цифра – почти 2000 азербайджанцев, которые воевали либо до сих пор воюют в Сирии или Ираке – достаточно правдоподобна.