Лига арабских государств пригрозила Израилю религиозной войной

Израиль рискует развязать «религиозную войну» из-за попыток усилить меры безопасности над исламскими святынями, заявил на экстренном совещании министров иностранных дел арабских государств в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, передает İndependent.
«Ни один мусульманин не позволит порочить мечеть Аль-Акса. Израиль играет с огнем и зажжет межрелигиозную войну, переместив конфликт из политики в религию. Я призываю «страну-оккупант» выучить уроки прошлого. Нет такого мусульманина, который останется равнодушным, когда двери мечети закрывают перед молящимися или берут под израильский контроль», - заявил генсек ЛАГ.