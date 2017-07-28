Генпрокуратура предупредила главного редактора

Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству информагентства Moderator.az в связи с распространением предвзятой и непроверенной информации, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

«Главный редактор Зульфугар Гусейнзаде и редактор агентства Сеймур Алиев были приглашены в Генпрокуратуру, где им сделано предупреждение в связи с распространением на сайте агентства предвзятой и непроверенной информации», - говорится в сообщении.

З.Гусейнзаде и С.Алиев официально были проинформированы о том, что в случае дальнейшего распространения агентством предвзятых и не отвечающих требованиям Закона о СМИ информаций они могут быть привлечены к уголовной ответственности.