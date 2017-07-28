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SOCAR и ВР о захвате российскими войсками нефтепровода Баку-Супса

Автор: Отдел информации 

Продвижение российских вооруженных сил вперед в направлении села Карапила Каспского района Грузии и взятие ими под контроль полуторакилометрового участка магистрали нефтепровода Баку – Супса вызвало панику в Тбилиси, в Баку же реакция была гораздо спокойнее, чем в Тбилиси, говорится в статье российского издания «Правда.ру».

«Информированный источник в нефтяной компании SOCAR заявил, что руководство Азербайджана не усматривает угрозы для транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Супса. В пресс-службе компании British Petroleum - Azerbaijan заявили, что нефтепровод Баку-Супса работает в обычном режиме, и какой-либо опасности для прокачки нефти нет», - говорится в статье издания.

Издание отмечает, что контроль над участком нефтепровода Баку-Супса не позволит России требовать от British Petroleum плату за транзит, так как указанный отрезок проходит по территории Южной Осетии, которая не является частью Российской Федерации. К слову, Южная Осетия также не сможет требовать оплаты за транзит, так как пока не признана в качестве субъекта международного права.

В свете случившегося на днях инцидента с трубопроводом Баку-Супса власти Грузии рассматривают возможность строительства нового участка этой магистрали в обход территории Южной Осетии.

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