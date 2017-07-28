Главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников в эфире радиостанции «Маяк» в ходе передачи «Азербайджан – Роза ветров» подробно рассказал о своей поездке в Баку. Передача получалась очень теплая и эмоциональная, передает haqqin.az.

По словам Табашникова, Баку – это феноменальный город и ворота в Азербайджан, хотя из Москвы есть рейсы и в другие города нашей страны. Табашников назвал Азербайджан «дивной страной». Упомянул он и о конфликте с Арменией, который не может не оказывать влияние на мысли и настроения людей. Но больше всего главред «Моей планеты» говорил о красотах Баку и вкусной пище.

На героя передачи произвел впечатление азербайджанский чай в стаканах «армуды». «В Москве такого чая нет. И даже если купить чай в Баку, а заварить в Москве, все равно не получится такой вкус», - говорит Табашников. И рекомендует: «Если едете в Баку, даже не надейтесь похудеть». По его словам, еда в Азербайджане просто выдающаяся.

Эксперт рассказал о рыбном ресторане, в котором был, о том, что лучше кушать не в туристических местах, а в тех, где предпочитают обедать местные жители. Похвалил он и местное вино, а также сладости, среди которых вспомнил «шекер-бура».

А вот описывая «маленькие пельмени» Табашников спутал дюшбере с манты. Да и плов назвал «узбекской историей». Но это мелочи на фоне эмоциональных и теплых высказываний героя передачи.

Чтобы посмотреть Баку, как считает Табашников, нужно минимум три дня, а уж если выезжать за его пределы, то еще больше. Коснувшись цен, собеседник заявил, что в самом дорогом бакинском ресторане они как в среднем московском. Видимо, тут сказывается девальвация, и иностранец с валютой чувствует себя весьма комфортно.

Отметил он и большое количество гостей из Ирана и стран Персидского залива, намекнув на то, что в Азербайджане много вкусных алкогольных напитков.

Не остался в стороне и центр Гейдара Алиева – детище великого архитектора Захи Хадид.

Герой передачи считает, что Баку выгодно отличается от Москвы. Кроме того, он отметил, что Азербайджан – абсолютно светская страна, чья столица развивается, а то, что строится в Москве – детский сад по сравнению с тем, что происходит в Баку. В качестве примера он назвал проект «Белый город».

Поразил героя передачи Гобустан с наскальными рисунками и храм огнепоклонников «Атешгях». Табашников вспомнил реакцию известного норвежского путешественника Тура Хейердала, который считал, что изображенные на скалах лодки характерной формы – это драккары, на которых плавали викинги.

Азербайджанцы – великие трудяги, кормят половину России своей сельскохозяйственной продукцией, отметил Табашников. «В Баку дивно, все нас очень любят. Езжайте в Баку – не пожалеете», заявил главный редактор телеканала «Моя планета».