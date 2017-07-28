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Преемником премьер-министра Пакистана стал его брат

 

Правящая в Пакистане партия Пакистанская мусульманская лига (Н) выбрала в качестве следующего премьер-министра Шехбаза Шарифа, брата отстраненного сегодня от поста главы правительства Наваза Шарифа, сообщает телеканал Geo TV, не приводя источник, передает РИА Новости.

Такое решение было принято на встрече руководства ПМЛ (Н), состоявшейся в пятницу. Других подробностей телеканал не приводит.

Шехбаз Шариф, главный министр штата Пенджаб с 2008 года, также занимавший этот пост в 1997-1999 годах, изначально рассматривался как основной кандидат на пост премьера в силу семейных связей – партия ПМЛ (Н) выстроена вокруг состоятельного семейства Шарифа.

Тем не менее, Шехбаз Шариф сейчас не может возглавить правительство, поскольку главой правительства может быть только избранный депутат Национального собрания. Ему предстоит избраться в парламент в рамках довыборов от какого-либо округа. В связи с этим непосредственным преемником его брата будет переходная персона, но имя этого человека пока не известно. Ему предстоит возглавлять правительство в течение полутора месяцев.

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