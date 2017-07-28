В Швейцарии арестовали активы Гульнары Каримовой

Генпрокуратура Швейцарии арестовала активы Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана, на сумму почти 840 миллионов долларов, сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«На настоящий момент Генеральной прокуратурой секвестированы активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков (около 838 миллионов долларов США по текущему курсу). С начала открытия уголовного дела в Швейцарии Генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами, в том числе Швецией, Нидерландами и США», — прокомментировали агентству в ведомстве.

Отмечается также, что Генпрокуратура получила запрос Узбекистана об оказании правовой взаимопомощи. В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело по подозрению в отмывании денег в результате коррупционных нарушений, было открыто в Швейцарии в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой.