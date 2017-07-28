Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО Azəravtoyol из госбюджета 2,7 млн манатов на строительство автодороги Уджар — Герайбейли — Растаджа в Уджарском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
Автодорога Уджар — Герайбейли — Растаджа соединяет три населенных пункта, в которых проживают 20 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капиталовложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.