Теракт в Гамбурге: есть погибший и раненые

Вооруженный ножом мужчина напал сегодня на посетителей супермаркета в Гамбурге на севере Германии. Один человек погиб, несколько ранены, сообщает газета Bild.

По ее данным, полиция объявила о террористической угрозе в городе. Таблоид опубликовал фотографию задержанного в салоне полицейской машины с окровавленным пакетом на голове.

Никаких сведений о личности и мотивах нападавшего нет. По данным Bild, у мужчины был один сообщник, поиски которого продолжаются. Инцидентом занимается антитеррористическое подразделение полиции Гамбурга.

Супермаркет, в котором произошло нападение, находится на Фюльсбюттелер-штрассе.