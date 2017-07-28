Подписаться на уведомления
 

Теракт в Гамбурге: есть погибший и раненые

 

Вооруженный ножом мужчина напал сегодня на посетителей супермаркета в Гамбурге на севере Германии. Один человек погиб, несколько ранены, сообщает газета Bild.

По ее данным, полиция объявила о террористической угрозе в городе. Таблоид опубликовал фотографию задержанного в салоне полицейской машины с окровавленным пакетом на голове.

Никаких сведений о личности и мотивах нападавшего нет. По данным Bild, у мужчины был один сообщник, поиски которого продолжаются. Инцидентом занимается антитеррористическое подразделение полиции Гамбурга.

Супермаркет, в котором произошло нападение, находится на Фюльсбюттелер-штрассе.

1658 просмотров


Старости
Лейла и Ариф Юнус стали в Европе миллионерами
Лейла и Ариф Юнус стали в Европе миллионерами расследование Замика Мамедли
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
29 Июл 35° / 27°
30 Июл 32° / 25°
31 Июл 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9877 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

"Они захватили в Баку лидера Rammstein" ажиотаж в соцсетях
КНДР запустила никому неизвестную ракету
Цукерберг вошел в пятерку богатейших людей планеты
Дутерте собрался бомбить школы
Теракт в Гамбурге: есть погибший и раненые
В Швейцарии арестовали активы Гульнары Каримовой
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
Преемником премьер-министра Пакистана стал его брат
Редактор телеканала «Моя планета»: «Москва - детсад по сравнению с тем, что происходит в Баку» видео
SOCAR и ВР о захвате российскими войсками нефтепровода Баку-Супса
Генпрокуратура предупредила главного редактора
Лига арабских государств пригрозила Израилю религиозной войной
Боевики через Азербайджан не проходили комментарий эксперта
Саакашвили может сесть в тюрьму на 10 лет
Азербайджанского миллиардера упекли в тюрьму на 10 лет
900 вооруженных европейцев в Баку Стреляют и выигрывают
Низкий уровень жизни в Баку не наш рейтинг
Отряды добровольцев из Грузии выдвинулись навстречу российским войскам эксклюзив
Рогозин пообещал «ответить» румынским и венгерским властям Обновлено 17:20
Центробанк о курсе маната
«Теневое ЦРУ»: «Азербайджан предпримет попытку освободить Карабах»
Израильские солдаты застрелили палестинца
Мировые цены на нефть растут
Американского посла вызвали в МИД России
Взрыв в ресторане в Албании Десятки пострадавших; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться