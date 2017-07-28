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Дутерте собрался бомбить школы

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте настаивает на вызвавшем резонанс решении об ударах по школам, где могут воспитывать маленьких повстанцев. Дутерте заявил, что отдаст распоряжение о ночных бомбардировках, что даст ученикам возможность спастись.

«Я не говорил, что буду бомбить их вместе с людьми, я попросил всех уйти оттуда. Я уничтожу школы, которые используются не по назначению», — пояснил президент.

Ранее он пригрозил бомбардировкой учебным заведениям, принадлежащим люмадам (немусульманская этническая группа): «Я буду бомбить эти школы. Я буду использовать вооруженные силы и филиппинские ВВС, потому что вы ведете незаконную деятельность и учите детей восставать против правительства».

Международные правозащитные организации попросили Дутерте отказаться от авиаударов против племенных школ, указав, что такие нападения будут расцениваться как военные преступления, пишет NewsRu.com.

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