Легендарная азербайджанка Гугуш едет в Ереван

Одна из самых известных поп-звезд Ирана Гугуш (Фаиге Атешин), азербайджанка по национальности, на своей странице в Инстаграме объявила, что в конце августа даст концерт в Ереване. Под своим статусом она поставила хэштеги: #finally – «наконец» и historyinthemaking- «создается история».

Как отметило армянское издание «Паст», это будет первый концерт знаменитости на постсоветском пространстве, но после Еревана Гугуш отправится в Тбилиси.

Выступление певицы на одной из самых больших эстрадных площадок столицы Армении - в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна, естественно, вызовет цепную реакцию в нескольких направлениях, надеется «Паст». Прежде всего это положительно скажется на туристическом бизнесе. Поклонники певицы из Ирана уже едут в Армению, чтоб присутствовать на ее концерте и готовы заплатить любые деньги, чтобы попасть на концерт своего кумира - Гугуш. А цены на билеты немалые - начинаются от 75 долларов и доходят аж до 600.

Журналисты все решили выяснить у организаторов концерта в Армении, не очередное ли это «кидалово»: билеты распродадут, а выступление не состоится. Сотрудник компании-организатора с иранской стороны «Булу-Арт» заверил, что Гугуш любит своих поклонников и никогда не поступит с ними так. Однако сам он представиться отказался.

«Не может такого быть. Исключается. Гугуш – артистка другого уровня. И вообще надо быть оптимистами, не думать о плохом», - сказал безымянный представитель «Булу–Арт». В заоблачных же ценах на билеты он не видит ничего удивительного, мол, «такая величина» за меньшее не поет.

Его поддержал и армянский соорганизатор концерта - компания «Марк продакшн», где сообщили, что VIP- места вообще стоят 400-600 долларов, и практически все раскуплено.

Между тем, как пишет в Facebook известный армянский продюсер Ара Казарян, предстоящий концерт вызвал нешуточный ажиотаж. «Давно проживающая в США артистка в самом Иране, между прочим, запрещена, и неплохо бы найти о ней побольше информации, чтобы понять, какого на самом деле уровня певица приезжает в Армению».

В любом случае, приезд азербайджанки Гугуш в Армению будет иметь и политический контекст, и на время станет горячей новостью в мировых СМИ. После революции в Иране, когда общественная жизнь стала строиться исключительно на религиозных уложениях, Гугуш запретили не только петь, но и выезжать из страны. И только в 2000 году ей удалось выехать в США. И хотя на родине ее не видели уже почти два поколения, старшее поколение воспитывало своих потомков на ее песнях, которые в Иране поют от мала до велика. В 70-е годы прошлого столетия Гугуш благодаря главной роли в фильме «Долгая ночь» стала известна и в СССР.