Подписаться на уведомления
 

Россия выразила Румынии протест из-за Рогозина

 

Временному поверенному в делах Румынии в России Виорелу Кожокару выражен решительный протест в связи с тем, что румынские власти отказались пропустить через свое воздушное пространство гражданский самолет, на борту которого находился вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом. Они не смогли своевременно добраться до места назначения», — отмечается в заявлении ведомства.

В МИД добавили, что Москва расценивает этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую ущерб двусторонним отношениям. «Призываем власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения», — подытожили в министерстве.

550 просмотров


Старости
Лейла и Ариф Юнус стали в Европе миллионерами
Лейла и Ариф Юнус стали в Европе миллионерами расследование Замика Мамедли
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
29 Июл 35° / 27°
30 Июл 32° / 25°
31 Июл 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9877 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Бывшего российского министра до смерти забили битой американские СМИ
На Украине испытали новое термобарическое оружие
Россия выразила Румынии протест из-за Рогозина
В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей есть жертвы
Легендарная азербайджанка Гугуш едет в Ереван
В Стамбуле строят новый тоннель под Босфором
"Они захватили в Баку лидера Rammstein" ажиотаж в соцсетях
КНДР запустила никому неизвестную ракету
Цукерберг вошел в пятерку богатейших людей планеты
Дутерте собрался бомбить школы
Теракт в Гамбурге: есть погибший и раненые
В Швейцарии арестовали активы Гульнары Каримовой
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
Преемником премьер-министра Пакистана стал его брат
Редактор телеканала «Моя планета»: «Москва - детсад по сравнению с тем, что происходит в Баку» видео
SOCAR и ВР о захвате российскими войсками нефтепровода Баку-Супса
Генпрокуратура предупредила главного редактора
Лига арабских государств пригрозила Израилю религиозной войной
Боевики через Азербайджан не проходили комментарий эксперта
Саакашвили может сесть в тюрьму на 10 лет
Азербайджанского миллиардера упекли в тюрьму на 10 лет
900 вооруженных европейцев в Баку Стреляют и выигрывают
Низкий уровень жизни в Баку не наш рейтинг
Отряды добровольцев из Грузии выдвинулись навстречу российским войскам эксклюзив
Рогозин пообещал «ответить» румынским и венгерским властям Обновлено 17:20
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться