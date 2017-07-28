На Украине испытали новое термобарическое оружие

На Украине предприятия госконцерна «Укроборонпром» представили новое термобарическое оружие, говорится в сообщении концерна.

На испытании нового оружия присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Отмечается, что были представлены пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ химических продуктов, и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП «МФ «Артем».

«На полигоне была проверена эффективность украинских термобарических боеприпасов. Таких практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16», — отметил Турчинов.