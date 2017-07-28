Бывший российский министр печати Михаил Лесин, о смерти которого в США стало известно в ноябре 2015 года, был забит до смерти, пишет издание BuzzFeed со ссылкой на двоих агентов ФБР и служащего разведки, которым о ходе следствия рассказали коллеги. Официальная версия американской прокуратуры — Лесин умер в результате несчастного случая.

Один из источников BuzzFeed в разведке рассказал со ссылкой на своего коллегу, который вел дело, что Лесин «был забит до смерти», другой источник уточнил, что экс-министра убили бейсбольной битой. Два источника утверждают, что ФБР получило доказательство и допросило свидетелей, подтвердив, что смерть Лесина была насильственной. Один из собеседников приводит слова своего коллеги, который расследовал дело, и в январе 2016 года сказал, что Лесин был убит.

Издание также пишет со ссылкой на источник, знакомый с данными медэкспертизы, что у Лесина были сломаны ребра, и ранее эта деталь не была известна. Лесин был найден мертвым в отеле в центре Вашингтона. По словам собеседников издания, там он должен был рассказать Минюсту США о том, как устроена «машина пропаганды» Russia Today.

За отель, по данным BuzzFeed, заплатило американское ведомство, которое «вело какое-то расследование о RT». Разговор с министерством был запланирован на следующий день после смерти Лесина, добавил источник.