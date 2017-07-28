Турецкий суд отказался арестовать 7 журналистов

Суд в Турции вынес решение об условном освобождении семи журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet, арестованных по обвинению в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК), сообщает издание Daily Sabah.

Судебный процесс над 17 сотрудниками оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet, в том числе над ее главным редактором Муратом Сабунджу, исполнительным директором Акыном Аталаем и ведущими журналистами, начался в Стамбуле в понедельник.

Первые 11 сотрудников Cumhuriyet были арестованы по решению суда в ноябре. Сейчас 11 подсудимых находятся под арестом, шестеро — под подпиской о невыезде. Еще два сотрудника газеты находятся в розыске, в том числе бывший главный редактор Джан Дюндар.