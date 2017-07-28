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Заподозренного в краже мужчину насильно заточили в холодильник Шокирующий случай в Баку, видео

 

Заподозренного в краже бритвенного станка из одного из супермаркетов Баку мужчину избили и насильно удерживали в холодильной камере, сообщает телеканал «Хазар».

Инцидент произошел в супермаркете Fresh Mart. Сотрудники охраны супермаркета заподозрили двух мужчин в краже бритвенного станка и потребовали их выплатить 750 манатов. Одного из мужчин они отпустили домой за деньгами, а второго 37-летнего Фируза Гахараманова начали удерживать в качестве заложника.

Когда второй мужчина не вернулся с деньгами, Фируза Гахраманова сначала избили, а потом бросили в морозильную камеру.  Замерзшего до полусмерти мужчину достали лишь спустя несколько часов.

В самом супермаркете опровергают данную информацию. В происшествии разбирается полиция.

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Заподозренного в краже мужчину насильно заточили в холодильник Шокирующий случай в Баку, видео
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