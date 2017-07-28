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Закон об антироссийских санкциях поступил на подпись к Трампу

 

Закон о санкциях, принятый на этой неделе в Конгрессе США, поступил на подписание президенту Дональду Трампу, который либо одобрит его, либо наложит на него вето, передает ТАСС. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на источник.

По данным агентства, законопроект поступил в Белый дом в 13:53 по местному времени.

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", проголосовало большинство членов палаты представителей.

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