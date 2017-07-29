Разведка США о провальном испытании в Иране

Разведка США считает, что запуск ракеты-носителя Ираном в четверг был неудачным, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, ссылающихся на новые разведданные, о которых стало известно в пятницу, иранская ракета скорее всего потерпела "катастрофическое крушение" сразу после старта.

Иран в четверг провел успешное испытание ракеты-носителя собственного производства "Симорг" для вывода спутников на орбиту, запустив ее в космос. По данным телеканала IRINN, ракета способна вывести спутник весом до 250 килограммов на орбиту Земли высотой 500 километров.

В США расценили этот запуск как нарушение резолюции СБ ООН и как "продолжение развития строительства баллистических ракет".