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Лондон частично снял запрет на рейсах из Стамбула

 

Власти Великобритании сняли ограничения на провоз электронных устройств в ручной клади на рейсах из аэропорта «Сабиха Гёкчен» в Стамбуле, передает Анадолу.

В Министерстве транспорта Великобритании сообщили, что решение принято после проверки наличия дополнительных мер безопасности, внедренных во втором по величине аэропорту турецкого мегаполиса.

Ограничения на провоз электроники на рейсах из крупнейшей воздушной гавани Стамбула - аэропорта имени Ататюрка, а также из аэропортов Измира, Бодрума, Антальи и Даламана остаются в силе и будут сняты поэтапно по итогам дополнительных проверок, отметили в британском ведомстве.

В марте 2017 года Великобритания запретила провоз электронных устройств на рейсах из шести стран, в том числе Турции.

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