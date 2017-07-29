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Оппозиция Венесуэлы возводит баррикады по всему Каракасу

 

Улицы Каракаса и некоторых других городов Венесуэлы в пятницу перекрыты баррикадами, которые возводят сторонники оппозиции по призыву своих лидеров, протестуя против предстоящего 30 июля голосования по выборам национального учредительного собрания.

Опубликованные в социальных сетях и СМИ фотографии свидетельствуют, что движение перекрыто по множеству дорог, магистралей и улиц. Фактически речь идет о прямом противостоянии с властями, так как МВД устами своего руководителя Нестора Ревероля накануне запретило любые протестные акции с пятницы по вторник, 1 августа, под угрозой уголовного наказания для организаторов.

Многие улицы пустынны, на них мало автомобилей. При этом в районе скопления оппозиционеров правоохранительные органы применяют силу для их разгона, как это происходит в городе Сьюдад-Гуайана штата Боливар, отмечает Nacional.

На фоне происходящих в Венесуэле событий курс доллара на "черном рынке" страны обновил рекордные показатели. Так, по данным портала Dollar Today, в пятницу за одну единицу американкой валюты при нелегальном обмене уже давали порядка 10,4 тыс. боливаров при официальном курсе в дополнительной системе обмена DICOM в 2,7 тыс. Еще в начале июля курс "черного рынка" не превышал 7,8 тыс. боливаров.

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