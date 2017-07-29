Подписаться на уведомления
 

В Баку продают квартиры под ремонт с рассрочкой на 15 лет новинка рынка

Автор: Рауф Керимли, собкор 

Строительные компании продолжают выживать в период кризиса, вынужденно находя новые формы работы. За последние 2-3 года на первичном рынке мы увидели много новых тенденций и направлений развития строительного сектора. Одной из таких тенденций стало то, что, как и в других цивилизованных странах, отечественные строительные компании стали задумываться о продаже квартир под ключ (с ремонтом). Об этом haqqin.az заявил эксперт по недвижимости Рашад Алиев.

По его словам, некоторые компании уже начали продавать такие квартиры, правда их количество пока не так велико. «Однако со временем эта тенденция на рынке будет усиливаться и не исключено, что и жилье эконом-класса перейдет на такие рельсы», - отмечает Алиев.

Конечно все будет зависеть от предпочтений покупателей. Но для такой тенденции есть экономические и логические предпосылки. «Например, при наличии правовых документов, такие квартиры можно покупать в ипотеку по госпрограмме. С другой стороны, это удобно при продаже в длительную рассрочку. Посудите сами, некоторые строительные компании продают квартиру без ремонта с условием рассрочки на 15-20 лет. Если у покупателя нет достаточно денег и он вынужденно соглашается на длительную рассрочку, то откуда появятся дополнительные средства на ремонт? А это немалая сумма. Покупатель должен думать о ремонте или о выплате ипотеки? Поэтому, в этих условиях более подходящим являются продажи с ремонтом, когда покупатель заходит в готовую квартиру и единственная его забота - это ежемесячная оплата ипотеки», - говорит собеседник.

В принципе, отмечает эксперт, строительные компании, которые перешли на продажи с ремонтом на это и рассчитывают. «В дальнейшем коммерческие банки будут заинтересованы в кредитовании именно такого жилья. Но на сегодняшний день, к сожалению, банкам пока не до ипотеки», - заявил Алиев.

407 просмотров


Старости
Премьер-министр Пакистана отстранен от власти
Премьер-министр Пакистана отстранен от власти Коррупционный скандал; обновлено
Наша погода
Сегодня 35° / 27°
30 Июл 32° / 25°
31 Июл 32° / 24°
1 Авг 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9877 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

В Тбилиси ждут, когда придет Америка haqqin.az из Грузии
Зачем Путин придумал новое государство «Малороссию»? наша аналитика
В Баку продают квартиры под ремонт с рассрочкой на 15 лет новинка рынка
Трамп назначил Келли новым главой аппарата Белого дома
Оппозиция Венесуэлы возводит баррикады по всему Каракасу
Цепная авария в Баку Есть пострадавшие
Лондон частично снял запрет на рейсах из Стамбула
Разведка США о провальном испытании в Иране
Закон об антироссийских санкциях поступил на подпись к Трампу
Заподозренного в краже мужчину насильно заточили в холодильник Шокирующий случай в Баку, видео
На трассе Алят - Астара сгорел второй за неделю ресторан
Перестрелка на фронте: убит армянский солдат
Васиф Талыбов все же уволил главу МВД Нахчывана
США расширили санкции против Ирана
Турецкий суд отказался арестовать 7 журналистов
Бывшего российского министра до смерти забили битой американские СМИ
На Украине испытали новое термобарическое оружие
Россия выразила Румынии протест из-за Рогозина
В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей есть жертвы
Легендарная азербайджанка Гугуш едет в Ереван
В Стамбуле строят новый тоннель под Босфором
"Они захватили в Баку лидера Rammstein" ажиотаж в соцсетях
КНДР запустила никому неизвестную ракету
Цукерберг вошел в пятерку богатейших людей планеты
Дутерте собрался бомбить школы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться