Строительные компании продолжают выживать в период кризиса, вынужденно находя новые формы работы. За последние 2-3 года на первичном рынке мы увидели много новых тенденций и направлений развития строительного сектора. Одной из таких тенденций стало то, что, как и в других цивилизованных странах, отечественные строительные компании стали задумываться о продаже квартир под ключ (с ремонтом). Об этом haqqin.az заявил эксперт по недвижимости Рашад Алиев.

По его словам, некоторые компании уже начали продавать такие квартиры, правда их количество пока не так велико. «Однако со временем эта тенденция на рынке будет усиливаться и не исключено, что и жилье эконом-класса перейдет на такие рельсы», - отмечает Алиев.

Конечно все будет зависеть от предпочтений покупателей. Но для такой тенденции есть экономические и логические предпосылки. «Например, при наличии правовых документов, такие квартиры можно покупать в ипотеку по госпрограмме. С другой стороны, это удобно при продаже в длительную рассрочку. Посудите сами, некоторые строительные компании продают квартиру без ремонта с условием рассрочки на 15-20 лет. Если у покупателя нет достаточно денег и он вынужденно соглашается на длительную рассрочку, то откуда появятся дополнительные средства на ремонт? А это немалая сумма. Покупатель должен думать о ремонте или о выплате ипотеки? Поэтому, в этих условиях более подходящим являются продажи с ремонтом, когда покупатель заходит в готовую квартиру и единственная его забота - это ежемесячная оплата ипотеки», - говорит собеседник.

В принципе, отмечает эксперт, строительные компании, которые перешли на продажи с ремонтом на это и рассчитывают. «В дальнейшем коммерческие банки будут заинтересованы в кредитовании именно такого жилья. Но на сегодняшний день, к сожалению, банкам пока не до ипотеки», - заявил Алиев.