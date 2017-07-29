Как и следовало ожидать, никаких результатов длительные переговоры глав государств, входящих в так называемый "нормандский формат" по урегулированию кризиса на Украине - России, Германии, Франции и Украины так и не дали. Украинское руководство считает Россию стороной этого конфликта. Москва это отрицает и утверждает, что сами киевские власти должны вести переговоры с непризнанными республиками.

Украина, которую поддерживает Макрон, настаивает на передаче ей контроля над всей украинско-российской границей. Москва этому противится. Путин предлагает внести в «дорожную карту» политическое требование - провести выборы на территории непризнанных Донецкой и Луганской республик. Порошенко категорически против этого, он говорит, что «до полного обеспечения безопасности» на этих территориях «никаких выборов не будет».

Кроме того, Порошенко выдвинул еще одну инициативу, которая не встретила понимания у Путина. Он настаивает на введении в Донбасс "голубых касок"- миротворцев ООН. Киев по словам представителя президентской администрации понимает, насколько сложно принять такое решение в Совете безопасности ООН, но надеется, что все-таки СБ за него проголосует. Ожидания напрасные, ибо Россия, выступающая против интернационализации конфликта на востоке Украины, непременно наложит на него вето.

Возобновление диалога происходит в момент, когда лидеры Донбасса выступили с высшей степени экзотической идеей о создании так называемой "Малороссии" и это добавляет неопределенности в переговорный процесс.

Донбасс абсорбирует Украину. Смешно

Представьте себе, что после ухода президента Путина кадыровская Чечня порывает связи с Москвой, а потом заявляет о том, что она создает новое государство на месте российского со столицей в Грозном. Или «НКР» заявляет о намерении поглотить территорию Азербайджана и сделать столицей Степанакерт.

То же самое, по сути предложил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он объявил об учреждении нового государства под названием Малороссия, которое, по его словам, является правопреемником бывшей Украины. Само название "Украина" в его письменном заявлении берется в кавычки, вроде такого государства и нет на самом деле. На официальном сайте ДНР сообщается, что, в соответствии с подписанной в Донецке политической декларацией, Малороссия будет состоять из 19 областей бывшей Украины. Столицей нового государства, по словам Александра Захарченко, избран Донецк, а Киев станет его историко-культурным центром. Во как!

Кроме того, авторы концепции допускают, что Малороссия сможет стать членом СНГ и объявить курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, но безвизовый режим с Евросоюзом будет сохранен.

Провокация ДНР или уловка Москвы?

И вот уже две недели, как политологи от Москвы до Парижа спорят, сделал ли лидер сепаратистов это сам или ему дали указание из Москвы. И не могут прийти к единому выводу. Как отмечает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, Захарченко зачитывал свое заявление с листа, словно незнакомый текст, так как будто ему "что-то нашептывали на ухо". С другой стороны лидер другой самопровозглашенной республики – ЛНР Игорь Плотницкий был удивлен заявлением, прозвучавшим из Донбасса и сказал, что он под этим не подписывается.

Как пишет информированное российское агентство РБК, ссылаясь на Алексея Чеснокова советника бывшего "серого кардинала" Кремля Владислава Суркова, "проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР, и в самом руководстве Донецкой республики многие его считают несерьезным.

Но как бы эксперты не пытались отвести нити от кукловода Суркова, многое показывает, что он знал о готовящемся "литературной проекте" господина Захарченко ведь подобного рода провокации в духе чиновника, который, хоть и исчез из медийного пространства, продолжает неформально курировать самопровозглашенные республики.

Минские соглашения побоку?

И тут возникает вопрос. Если Москва действительно стоит за созданием Малороссии, зачем ей это понадобилось?

Вполне возможно, что абсурдно-забавная идея лидеров ДНР является ответом на стремление Киева вернуть под свой контроль Донбасс и Луганск. Всезнающий главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, имеющий, по его словам конфиденциальные источники в Кремле, объясняет это просто. Малороссия – это часть Российской империи. То есть Москва намерена идти не по крымскому или абхазскому, а по южноосетинскому сценарию с последующим объединением. "Очевидно, что Кремль это одобрил», говорит Венедиктов.

Некоторые известные политики поддержали идею Малороссии. Как сообщал haqqin.az, за нее двумя руками лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Проект "Малороссия", считает эксперт Центра политических технологий Татьяна Становая может быть попыткой Кремля создать новый формат, новое позиционирование проблемы ввиду активизации Запада. С одной стороны Вашингтон направляет в Киев опытного дипломата Курта Волкера, убежденного ястреба и сторонника ведения жесткого разговора с Москвой. В белокаменной безусловно напряглись после того, как, сразу получив назначение, Волкер направился в Киев, провел там несколько дней в переговорах, а потом отправился в восточные регионы Украины, чтобы оценить боевую ситуацию на месте. А тут еще и молодой Макрон со своей неуемной энергией и инициативами, которые не слишком нравятся российскому руководству.

Что может сделать в этих условиях Кремль? Может быть, придумать экзотическую страшилку для Запада - похороним Украину как failed state - несостоявшееся государство и сделаем Донецк центром мироздания! В отдельных тезисах Захарченко эхом отдаются некоторые публичные рассуждения президента Путина о том, что украинское государство это вообще непонятно что.

Формула Путина

У украинского конфликта нет решения ни военного, ни в обозримой перспективе политического. А западные страны дают понять, что их терпение иссякает. И на разработку "дорожной карты" отводят не годы, а по предложению Макрона, всего шесть месяцев. Но когда через полгода выяснится, что этот план не работает (а выяснится точно), тогда встанет вопрос о замене Минских договоренностей чем-то другим. И этот поворот вряд ли будет желателен для Кремля. Сейчас идет перетягивание каната между Москвой и Киевом по поводу того, что важнее - выборы, как предлагает Путин или обеспечение безопасности и возврат границы, к чему призывает Порошенко. Но европейцы настаивают, что лидеры двух стран должны начать договариваться между собой и все больше винят Россию в затягивании вооруженного конфликта.

Вот тут-то и нужна будет экзотическая Малороссия. Меркель сейчас не до Донбасса, у нее выборы на носу, а у Трампа, погруженного в противостояние с конгрессом и нацией в целом, тоже до этого руки не скоро дойдут.

Лидеры ДНР могут сколько угодно разрабатывать проекты конституции нового государственного образования, создавая повышенный шумовой фон вокруг всего конфликта. Кремль в любой момент может сказать "Ша!" и Малороссия будет похоронена. Также как три года назад была похоронена идея проведения референдума в ДНР и ЛНР об отделении от Украины. Малороссия нужна Москве не как новое государство, а как инструмент давления на Запад, как средство показать в нужный момент, кто в доме хозяин.